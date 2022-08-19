О нас

В случае снятия санкций Иран сможет поставить чуть более 1 млн баррелей нефти

В случае снятия санкций Иран сможет поставить чуть более 1 млн баррелей нефти В случае снятия ограничений с иранской нефти Тегеран поставит на мировой рынок чуть более миллиона баррелей.
Энергетика
19 августа 2022 г. 14:46
В случае снятия санкций Иран сможет поставить чуть более 1 млн баррелей нефти

В случае снятия ограничений с иранской нефти Тегеран поставит на мировой рынок чуть более миллиона баррелей.

Как передает Report, об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе брифинга, организованного на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, в случае отмены санкций, введенных США против Ирана потребуется, видимо, уже в следующем году пытаться несколько модернизировать свою нефтяную отрасль, которая в результате санкций пришла не в самое лучшее состояние. Тогда, по оценкам, через какое-то время Иран сможет производить не 2,5 млн, а 3,9 млн — это максимум, по оценкам экспертов. "Это означает, что на мировой рынок поступит дополнительный миллион, миллион с небольшим баррелей нефти — это немного больше 1% мирового производства", — рассказал он.

По его словам, это не представляет собой слишком радикальное изменение для мирового рынка нефти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Iran may supply more than 1 million oil barrels if sanctions are lifted

Самое читаемое

Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
12 августа 2022 г. 17:47
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
13 августа 2022 г. 02:19
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
15 августа 2022 г. 11:31
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту более чем на 1%
18 августа 2022 г. 15:54
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
В Исмаиллы произошло ДТП с участием гражданки России, есть пострадавший
18 августа 2022 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi