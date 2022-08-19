В случае снятия санкций Иран сможет поставить чуть более 1 млн баррелей нефти

В случае снятия ограничений с иранской нефти Тегеран поставит на мировой рынок чуть более миллиона баррелей.

В случае снятия ограничений с иранской нефти Тегеран поставит на мировой рынок чуть более миллиона баррелей.

Как передает Report, об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ходе брифинга, организованного на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".

По его словам, в случае отмены санкций, введенных США против Ирана потребуется, видимо, уже в следующем году пытаться несколько модернизировать свою нефтяную отрасль, которая в результате санкций пришла не в самое лучшее состояние. Тогда, по оценкам, через какое-то время Иран сможет производить не 2,5 млн, а 3,9 млн — это максимум, по оценкам экспертов. "Это означает, что на мировой рынок поступит дополнительный миллион, миллион с небольшим баррелей нефти — это немного больше 1% мирового производства", — рассказал он.

По его словам, это не представляет собой слишком радикальное изменение для мирового рынка нефти.