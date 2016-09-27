В случае неблагоприятного исхода алжирской встречи нефтяные цены упадут ниже 20 долларов

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Если на встрече в Алжире представителям нефтедобывающих стран не удастся достичь договоренности по сокращению или заморозке добычи, цены на нефть на мировом рынке могут упасть ниже 20 долларов за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр нефти и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино в интервью телеканалу Russia Today.

"Мы находимся в постоянном контакте с Саудовской Аравией и Ираном. Если мы не достигнем соглашения, то будем втянуты в ценовую войну, в ходе которой котировки могут рухнуть ниже 20 долларов за баррель", - сообщил министр.

Напомним, что 26 сентября министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву заявил, что неофициальная встреча ОПЕК состоится 28 сентября в Алжире. На ней будут возобновлены переговоры о заморозке уровня нефтедобычи.