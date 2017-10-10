В следующем месяце в Баку пройдет Каспийская техническая конференция и выставка

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ С 1 по 3 ноября в Баку при организации Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) пройдет 4-я Каспийская техническая конференция SPE.

Как сообщает Report, уже названы ключевые спикеры, которые выступят на церемонии открытия.

В их число входят одни из самых известных экспертов в области нефтегазовой промышленности, среди которых первый вице-президент компании SOCAR Хошбахт Юсифзаде, управляющий директор TOTAL E&P Азербайджан Денис Лемаршаль, президент SPE Дарси Спеди, вице-президент Национальной академии наук Азербайджана Ибрагим Гулиев, генеральный директор Tengizchevroil Тэд Этчисон, директор по технологиям "Газпром Нефть" Марс Хасанов и др.

В этом году принимающей стороной выступает Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR), его проведение поддержали крупнейшие нефтегазовые компании из Азербайджана, Казахстана, России и Туркменистана.

Первая панельная сессия на тему "Модернизация" последует сразу после церемонии открытия мероприятия, на котором будет рассмотрено каким образом крупнейшие проекты, обычно с большим временем подготовки на обеспечение материально-технического снабжения и проведение инженерных работ, могут экономически эффективно использовать возрастающие многокомпонентные возможности внедрения новых цифровых технологий, аналитических данных и датчиков, технологии по геотегированию и автономных систем, что позволит им переместиться на следующий уровень производства и эффективности. В данной сессии будут участвовать директор по технологиям "Газпром Нефть" Марс Хасанов, начальник управления прогнозирования и мониторинга разработки месторождения NOVATEK Сергей Колбиков, директор по цифровым технологиям TOTAL Ив Ле Станфф, директор центра исследований в области анализа данных университета ADA Абзетдин Адамов, вице-президент IT Statoil Оддвар Вермедал.

В этом году Каспийская техническая конференция и выставка SPE будет продолжать сотрудничать с Азербайджанским обществом геологов-нефтяников (ASPG), местным отделением Европейской ассоциации геологов и инженеров (EAGE) и Обществом геофизиков-исследователей (SEG), предоставляя участникам возможность без дополнительных затрат посетить все три конференции под одной крышей.

Для более подробной информации о программе мероприятия, пожалуйста пройдите по ссылке http://www.spe.org/events/en/2017/conference/17ctce/schedule-overview.html.

Общество инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) является некоммерческой организацией, чьи члены задействованы в разработке и добыче энергетических ресурсов. SPE обслуживает более чем 164 тыс. членов общества из 143 стран мира. SPE является ключевым ресурсом в сборе, распространении и обмене технических знаний, касающихся разведки, разработки и производства нефтегазовых ресурсов, а также связанных с ними технологий для общественной пользы.