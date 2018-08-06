В следующем году завершится строительство второй фазы TANAP

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "Строительство второй фазы (от Эскишехира до границы Греции, Фаза-1) Трансанатолийского газопровода (TANAP), призванного поставлять азербайджанский газ в Турцию и далее в Европу, будет завершено в июне 2019 года".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил генеральный директор SOCAR Turkey Enerji A. Ş. (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Турции) Заур Гахраманов.

По его словам, завершены 85% работ по этой части:

"В июне 2019 года трубопровод достигнет границы с Грецией. После испытательных работ к концу 2019 года газ будет транспортироваться в Грецию".

Отметим, что стоимость одного из основных компонентов Южного газового коридора - проекта TANAP оценивается в 8 млрд долларов. TANAP берет начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который будет поставлять природный газ в страны Европы.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 км. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. 12 июня этого года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP. Первый год объемы поставок составят 2 млрд кубометров.

Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, 10 млрд кубометров в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.