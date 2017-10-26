В следующем году Азербайджан увеличит производство автобензина

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В следующем году производство автобензина в Азербайджане прогнозируется в объеме 1 337,3 тыс. тонн, что на 4,9% превышает прогноз по итогам 2017 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на прогнозные показатели министерства экономики на 2018 год и последующие три года.

Следует отметить, что по итогам года в Азербайджане ожидается производство 1,275 млн тонн автобензина.

В 2019 году страна планирует произвести 1 140,1 тыс. тонн, в 2020-м - 1 128,3 тыс. тонн, в 2021-м - 1 378,1 тыс. тонн автобензина.

Согласно прогнозу, производство дизтоплива в 2018 году составит 2 075,2 тыс. тонн, в 2019-м - 1 793,8 тыс. тонн, в 2020-м - 1 776,3 тыс. тонн, в 2021-м - 2 114,6 тыс. тонн. По итогам года в стране будет произведено 2 100,2 тыс. тонн дизтоплива.

Всего в Азербайджане в 2018 году прогнозируется произвести 5 374,8 тыс. тонн нефтепродуктов, а в этом году – 5 441,2 тыс. тонн. Объемы производства нефтепродуктов в 2019 году составят 4 667,8 тыс. тонн, в 2020-м - 4 629,9 тыс. тонн, в 2021 году - 5 497,2 тыс. тонн.