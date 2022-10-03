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В Швеции сообщили о возобновлении утечки газа на "Северном потоке-2"

В Швеции сообщили о возобновлении утечки газа на "Северном потоке-2" Береговая охрана Швеции сообщила о возобновлении утечки газа на газопроводе "Северный поток-2".
Энергетика
3 октября 2022 г. 17:24
В Швеции сообщили о возобновлении утечки газа на Северном потоке-2

Береговая охрана Швеции сообщила о возобновлении утечки газа на газопроводе "Северный поток-2".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Проведенный в понедельник [3 октября] мониторинг ситуации с выбросами в пределах Шведской экономической зоны позволяет сделать вывод, что более крупные выбросы теперь больше не видны на поверхности, в то время как более мелкие вновь увеличились", - говорится в сообщении.

Служба береговой охраны принимает необходимые меры в рамках операции по спасению окружающей среды в связи с продолжением утечек газа, указали в ведомстве.

Между тем, команда специалистов из Гётеборгского университета в Швеции отправилась на места ЧП на "Северных потоках" в Балтийском море, чтобы оценить ущерб экологии. Специалисты прибыли в район города Борнхольм, около которого произошли утечки из газопроводов. Они начнут со сбора образцов к западу от утечки. Им предстоит выяснить, в каких местах оказавшийся в море из-за ЧП метан растворился в воде и куда движутся содержащие метан водные массы.

Отмечается, что предварительные результаты исследования будут готовы уже в конце текущей недели.

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Версия на английском языке Sweden reports resumption of gas leakage at Nord Stream 2

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