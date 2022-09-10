В Швеции не исключают отключения электричества зимой

Гендиректор оператора системы передачи электроэнергии Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе предупредила о высоких ценах и риске отключения электричества этой зимой.

Гендиректор оператора системы передачи электроэнергии Швеции Svenska Kraftnät Лотта Меделиус-Бредхе предупредила о высоких ценах и риске отключения электричества этой зимой.

Как передает Report, об этом она сказала интервью газете Dagens Nyheter .

"Мы не можем исключить, что можем оказаться в ситуациях, когда будет холоднее всего, ранним утром или поздним вечером, когда в худшем случае нам придется прибегнуть к отключению (электричества)", - отметила Меделиус-Бредхе, уточняя, что электричество будет отключено "в течение часа или двух".

Она пояснила, что страна импортирует электроэнергию, потребность Швеции в импорте в обычную зиму составляет примерно 1 400 МВт. По ее прогнозам, в зимний период цены на электричество будут "очень высокими", что приведет к тому, что покупатели приспособятся и сократят собственное потребление.