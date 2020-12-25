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В Шушу прокладывают высоковольтную линию электропередачи

В Шушу прокладывают высоковольтную линию электропередачи ОАО "Азерэнержи" проводит линию электропередачи напряжением 110 кВ из Физули в Шушу для подключения города Шуша к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения города энергией
Энергетика
25 декабря 2020 г. 11:39
В Шушу прокладывают высоковольтную линию электропередачи

ОАО "Азерэнержи" проводит линию электропередачи напряжением 110 кВ из Физули в Шушу для подключения города Шуша к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения города энергией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

"В то же время полностью реконструирована 110/35/10-киловольтная подстанция “Шукурбейли” в Физули, которая обеспечит электроэнергией большую часть освобожденных от оккупации территорий. Общая мощность подстанции повышена с 50 МВА до 80 МВА. Дистанционное управление подстанцией будет обеспечено за счет современного цифрового оборудования.

Высоковольтная линия электропередачи в Шушу прокладывается от подстанции “Шукурбейли”. Длина воздушной линии составит 75 километров. Строительство линии осуществляется вахтовым методом в сложнейшей горной, лесной местности в снежную, туманную, дождливую погоду.

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Версия на азербайджанском языке Şuşaya yüksəkgərginlikli elektrik xətti çəkilir

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