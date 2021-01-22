В Шуше строится новая подстанция

Несмотря на туманную, снежную и морозную погоду, работы продолжаются ускоренными темпами

ЗАО "Азерэнержи" строит новую подстанцию 110/35/10 кВ в Шуше, для подключения города к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения города надежным, стабильным и бесперебойным электричеством.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу "Азерэнержи", новая подстанция, которая строится на въезде в Шушу, будет оснащена современным оборудованием, и подключена к диспетчерской системе дистанционного управления SCADA. Здесь создаются открытое распределительное устройство 110 кВ, и закрытые распределительные устройства 35 и 10 киловольт. В здании управления подстанции, которое строится с сохранением национального орнамента, учтены все параметры. Несмотря на туманную, снежную и морозную погоду, работы продолжаются ускоренными темпами.

Следует отметить, что подстанция "Шюкюрбейли" в Физули расширяется и полностью реконструируется для подключения большей части освобожденных территорий, в том числе подстанцию "Шуша", к общей энергосистеме Азербайджана, и к подстанции на расстоянии 51 км от Имишли подводится новая линия 110 кВ. Самое главное, что в 75 км от Физули до Шуши прокладываются двухцепные воздушные линии электропередачи "Шуша-1" и "Шуша-2" 110 кВ. На воздушной линии электропередачи уже выполнено 70 процентов работ, в ближайшее время работы будут завершены. Строительство высоковольтной воздушной линии, идущей через село Шюкюрбейли в Физули, село Беюктаглара в Ходжавенде, поселок Дашалты в Шуше, осуществляется вахтовым методом в самой сложной горной, лесной местности, снежной, туманной и дождливой погоде.

Отметим, что в ближайшее время в освобожденных Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах начнется строительство новых подстанций 110 киловольт.