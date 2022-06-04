В Шуше прошла спецсессия в рамках Бакинского энергетического форума

Сегодня в рамках Бакинского энергетического форума в Шуше прошла специальная сессия с участием более 100 местных и зарубежных представителей.

Сегодня в рамках Бакинского энергетического форума в Шуше прошла специальная сессия с участием более 100 местных и зарубежных представителей.

Как сообщает Report, на спецсессии на тему "Путь к нулевому выбросу: Развитие потенциала "зеленой энергии" в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах" посол Турции в нашей стране Джахит Багчи зачитал письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана участникам Бакинской энергетической недели.

В своем письме президент Турции отметил, что совершенное сотрудничество Азербайджана и Турции в энергетической сфере, как и во всех сферах, носит стратегический характер для наших стран и региона. В письме подчеркивалось, что видение Азербайджана в области возобновляемой энергии, сформированное под руководством президента Ильхама Алиева, значимо с точки зрения стабильности и процветания региона.

Затем министр энергетики Пярвиз Шахбазов рассказал о проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике по превращению Карабаха и Восточного Зангезура в зону "зеленой энергии". Министр рассказал о возобновляемом энергетическом потенциале освобожденных территорий и возможностях сотрудничества. Он также отметил, что документы, которые будут подписаны в Шуше, внесут вклад в процесс "энергетического перехода".

Первый вице-президент SOCAR, временно исполняющий обязанности президента Ровшан Наджаф рассказал о стратегических инициативах в рамках "Корпоративной стратегии SOCAR до 2035 года" в связи с новыми горизонтами, охватывающими такие сферы деятельности, как энергетический переход, цифровизация и инновации. Он отметил, что Меморандум о взаимопонимании о совместном развитии возобновляемых источников энергии, который будет подписан между SOCAR и Masdar (ОАЭ) в рамках специальной сессии форума, а также соглашение о сотрудничестве между SOCAR и bp можно рассматривать как одни из ключевых компонентов этой стратегии.

Р.Наджаф подчеркнул, что эти территории, объявленные президентом Ильхамом Алиевым зоной "зеленой энергии", в течение многих лет будут вносить ценный вклад в устойчивое развитие Азербайджана и региона, мир, спокойствие и сотрудничество в регионе благодаря широкому экономическому, транспортному, туристическому потенциалу и потенциалу возобновляемой энергии.

Региональный президент bp Гэри Джонс в своем выступлении отметил, что компания почти 30 лет успешно работает в нефтегазовом секторе Азербайджана. Он отметил, что за эти годы были налажены надежные сотруднические отношения с SOCAR. Джонс подчеркнул, что документы, которые будут подписаны в Шуше, внесут вклад в развитие потенциала возобновляемой энергии Азербайджана в период "энергетического перехода".

Затем были заслушаны выступления исполнительного директора компании Total Energies по Азербайджану Региса Агута, и. о. исполнительного директора компании Masdar Clean Energy Фауаза Аль Мухаррама, инвестиционного директора компании ACWA Power Клайва Тертна.

Также был продемонстрирован видеоролик о Бакинской энергетической неделе, в рамках Шушинской специальной сессии состоялась церемония подписания ряда документов о сотрудничестве.

Соглашение о сотрудничестве между SOCAR и bp предусматривает изучение потенциала возобновляемых источников энергии в стране, вопросы сотрудничества в этой области и реализацию совместных проектов. Меморандум о взаимопонимании, подписанный между SOCAR и компанией Masdar, также направлен на сотрудничество в области возобновляемой энергии в Азербайджане. Целью подписания обоих документов является внедрение передовых технологий в области энергоэффективности, а также совместное развитие возобновляемых источников энергии.

В ходе Шушинского тура, организованного Управлением государственного заповедника города Шуша, участники мероприятия посетили исторические и культурные памятники города, ознакомились с восстановительными работами.