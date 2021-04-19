В Шуше на территорию Иса-булагы подано электричество

В городе Шуша завершились работы по прокладке линий электропередачи, строительству подстанции

На территорию Иса-булагы (родник) близ города Шуша в Азербайджане обеспечена подача электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом говорилось на очередном заседании в формате видеоконференции рабочей группы по вопросам энергоснабжения, созданной с целью обеспечения необходимой координации в решении вопросов энергообеспечения освобожденных территорий.

На заседании отмечено, что работы на подстанции Шукурбейли завершены, ведутся интеграционные работы, установлены первая и вторая линии, идущие на подстанцию Шуша. В городе Шуша завершились работы по прокладке линий электропередачи, строительству подстанции. Продолжаются работы, связанные со строительством подстанции в Кельбаджаре, а также прокладкой линий электропередачи от Дашкесана до Кельбаджара.