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В Шуше на территорию Иса-булагы подано электричество

В Шуше на территорию Иса-булагы подано электричество В городе Шуша завершились работы по прокладке линий электропередачи, строительству подстанции
Энергетика
19 апреля 2021 г. 17:51
В Шуше на территорию Иса-булагы подано электричество

На территорию Иса-булагы (родник) близ города Шуша в Азербайджане обеспечена подача электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом говорилось на очередном заседании в формате видеоконференции рабочей группы по вопросам энергоснабжения, созданной с целью обеспечения необходимой координации в решении вопросов энергообеспечения освобожденных территорий.

На заседании отмечено, что работы на подстанции Шукурбейли завершены, ведутся интеграционные работы, установлены первая и вторая линии, идущие на подстанцию Шуша. В городе Шуша завершились работы по прокладке линий электропередачи, строительству подстанции. Продолжаются работы, связанные со строительством подстанции в Кельбаджаре, а также прокладкой линий электропередачи от Дашкесана до Кельбаджара.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada İsa bulağının ərazisinə elektrik enerjisi verilib

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