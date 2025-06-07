В шести селах Масаллинского района возникнут перебои в подаче газа

10 июня в шести населенных пунктах Масаллинского района временно приостановят подачу природного газа.

10 июня в шести населенных пунктах Масаллинского района временно приостановят подачу природного газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" SOCAR.

10 июня с 10:00 и до окончания работ будет приостановлено газоснабжение 2800 абонентов, проживающих в селах Махмудавар, Шатыроба, Мишкями, Миянку, Хишкядяря и Молалан.

Отключение связано с проведением испытаний на герметичность газопровода среднего давления, питающего эти села от газораспределительной станции "Тюкля".