В Шамахы и Уджаре будут перебои в подаче газа

В Шамахинском и Уджарском районах 31 июля возникнут перебои в подаче газа.

В Шамахинском и Уджарском районах 31 июля возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Отмечается, что в целях улучшения газоснабжения одного поселка и 13 сел Шамахинского района, включая город Шамахы, 31 июля с 09:00 до завершения работ планируется приостановить подачу газа.

Также в связи с предстоящими ремонтными работами 31 июля с 09:00 планируется приостановить подачу газа потребителям Уджарского района.

В период проведения вышеуказанных работ возникнут перебои в подаче газа в часть Шамахинского района и потребителям из категории "население" Уджарского района.