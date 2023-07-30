О нас

В Шамахы и Уджаре будут перебои в подаче газа

В Шамахы и Уджаре будут перебои в подаче газа В Шамахинском и Уджарском районах 31 июля возникнут перебои в подаче газа.
Энергетика
30 июля 2023 г. 13:20
В Шамахы и Уджаре будут перебои в подаче газа

В Шамахинском и Уджарском районах 31 июля возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Отмечается, что в целях улучшения газоснабжения одного поселка и 13 сел Шамахинского района, включая город Шамахы, 31 июля с 09:00 до завершения работ планируется приостановить подачу газа.

Также в связи с предстоящими ремонтными работами 31 июля с 09:00 планируется приостановить подачу газа потребителям Уджарского района.

В период проведения вышеуказанных работ возникнут перебои в подаче газа в часть Шамахинского района и потребителям из категории "население" Уджарского района.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şamaxıda və Ucarda qaz təchizatında fasilə yaranacaq

Самое читаемое

Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО
23 июля 2023 г. 14:23
Президент Армении: Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой
Президент Армении: "Рад, что мы возобновили диалог с Анкарой"
24 июля 2023 г. 11:47
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
Прибыль AFB Bank сократилась почти на 37%
24 июля 2023 г. 15:01
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
Эрдоган: Реализуемые 850 проектов оставят свой след в оборонной промышленности страны
25 июля 2023 г. 13:06
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
Rheinmetall в этом году передаст Украине еще две системы ПВО Skynex
25 июля 2023 г. 19:43
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
Ильхам Алиев поздравил президента Сьерра-Леоне
26 июля 2023 г. 17:29
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
AirPods научили отслеживать активность мозга владельца
27 июля 2023 г. 02:21
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
Более 40 человек стали жертвами лесных пожаров в странах Средиземноморья
27 июля 2023 г. 12:56
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
СМИ: В Греции горит склад боеприпасов, гремят взрывы
27 июля 2023 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Перу
28 июля 2023 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi