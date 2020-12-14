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В сети АЗС SOCAR внедрена услуга QR-оплаты

В сети АЗС SOCAR внедрена услуга QR-оплаты В рамках совместного проекта ЗАО SOCAR Petroleum, платежной службы E-PUL и Visa на всех АЗС, принадлежащих бренду SOCAR, начато внедрение услуги бесконтактных платежей по QR-коду
Энергетика
14 декабря 2020 г. 12:44
В сети АЗС SOCAR внедрена услуга QR-оплаты

В рамках совместного проекта ЗАО SOCAR Petroleum, платежной службы E-PUL и Visa на всех АЗС, принадлежащих бренду SOCAR, начато внедрение услуги бесконтактных платежей по QR-коду.

Как сообщает Report, с помощью новой услуги клиенты смогут оплачивать топливо через загруженное на смартфон мобильное приложение E-PUL при помощи QR-кода. При оплате нет необходимости выходить из машины. Таким образом, в период пандемии COVID-19 для клиентов заправочной сети SOCAR созданы все условия для бесконтактной оплаты.

В рамках этого проекта Visa и E-PUL с 14 декабря 2020 года дали старт кампании, по условиям которой каждый клиент, оплативший топливо на сумму не менее 10 манатов картой Visa через приложение E-PUL с помощью QR-кода в сети АЗС SOCAR, получит скидку в размере 5 манатов.

Чтобы воспользоваться услугой оплаты при помощи QR-кода, необходимо:

• Скачать приложение E-PUL для Android или IOS;

• Зарегистрироваться и привязать карту Visa к приложению;

• После заправки автомобиля отсканировать QR-код, установленный на топливном насосе;

• В мобильном приложении высвечивается стоимость топлива;

• При оплате со смартфона сумма будет автоматически списана с карты, данные о платеже будут сохранены в истории E-PUL;

• Получить кассовый чек у оператора.

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Версия на азербайджанском языке “SOCAR”ın yanacaqdoldurma şəbəkəsində QR-ödəniş xidməti tətbiq edilib

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