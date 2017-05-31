В сентябре планируются буровые работы на "Абшероне"

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В сентябре этого года планируется начать буровые работы на месторождении "Абшерон".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам директор компании Total по Азербайджану Денис Лемаршаль.

По его словам, ни с одной из структур не подписан договор о разработке месторождения: "Идет процесс переговоров. Думаю, первый газ с месторождения будет получен к концу 2019 года".

Представитель Total отказался прокомментировать стоимость буровых работ: "Буровые работы продлятся в общей сложности 15 месяцев. На первоначальном этапе газ будет использоваться для удовлетворения внутренних потребностей. Мы планируем добывать примерно 1,5 млрд кубометров газа в год. Газ находится на глубине 6 000-7 000 метров. Это очень глубоко".