​В сентябре из Азербайджана в Турцию транспортировано 458,5 млн. кубометров природного газа

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ За сентябрь этого года из Азербайджана в Турцию транспортировано 458,5 млн. кубометров природного газа. Как сообщает Report, об этом говорится в информации Организации по урегулированию энергетического рынка Турции. Азербайджанский газ составил 12,4% общего газового импорта Турции.

В сентябре этого года объемы импортируемого из Азербайджана газа в годовом исчислении сократились на 18,8%.

По информации, в сентябре по трубопроводам Турции импортировано в целом 3 125,1 млн. кубометров природного газа. Из них 2 008,5 млн. кубометров приходится на долю России, 658,12 млн. кубометров - Ирана, 458,5 млн. кубометров - Азербайджана.

Отметим, что согласно газовому соглашению между Азербайджаном и Турцией, подписанному в марте 2001 года, добываемый в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз" природный газ экспортируется в эту страну. Азербайджанский газ экспортируется в Турцию по Южно-Кавказскому трубопроводу по маршруту Баку-Тбилиси-Эрзурум. Поставки азербайджанского газа в Турцию в рамках данного проекта начаты в июле 2007 года.