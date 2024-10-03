В сентябре доля производства "зеленой энергии" в Нахчыване составила 35%

В сентябре этого года на альтернативные и возобновляемые источники энергии пришлось 35% от общего объема электроэнергии, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике.

В сентябре этого года на альтернативные и возобновляемые источники энергии пришлось 35% от общего объема электроэнергии, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственной энергетической службе Нахчыванской АР.

Доля электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, в сентябре снизилась из-за низкого уровня воды в реках.

Отметим, что в прошлом месяце 65% электроэнергии было произведено на тепловых электростанциях, 20% - на ГЭС, 15%- на солнечных электростанциях.