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В сентябре доля производства "зеленой энергии" в Нахчыване составила 35%

В сентябре доля производства "зеленой энергии" в Нахчыване составила 35% В сентябре этого года на альтернативные и возобновляемые источники энергии пришлось 35% от общего объема электроэнергии, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике.
Энергетика
3 октября 2024 г. 15:26
В сентябре доля производства зеленой энергии в Нахчыване составила 35%

В сентябре этого года на альтернативные и возобновляемые источники энергии пришлось 35% от общего объема электроэнергии, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике.

Об этом сообщили нахчыванскому бюро Report в Государственной энергетической службе Нахчыванской АР.

Доля электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, в сентябре снизилась из-за низкого уровня воды в реках.

Отметим, что в прошлом месяце 65% электроэнергии было произведено на тепловых электростанциях, 20% - на ГЭС, 15%- на солнечных электростанциях.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabrda Naxçıvanda “yaşıl enerji”nin istehsal payı 35 % olub

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