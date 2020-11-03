В сентябре Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии более чем вдвое

В сентябре этого года Азербайджан экспортировал электроэнергию на сумму 9,3 млн долларов США.

В сентябре этого года Азербайджан экспортировал электроэнергию на сумму 9,3 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в октябрьском выпуске “Обзора экспорта” Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным, это на 4,8 млн долларов США или в 2,07 раза больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В январе-сентябре 2020 года из Азербайджана экспортировано электроэнергии на сумму 51,9 млн долларов США. Это на 11 млн долларов США или на 17,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.