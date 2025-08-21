О нас

Энергетика
21 августа 2025 г. 13:11
В селе Венг Кяльбаджарского района состоялось открытие малых гидроэлектростанций Ашагы Венг, Надирханлы и Чайкенд

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 21 августа приняли участие в открытии малых гидроэлектростанций "Ашагы Венг", "Надирханлы" и "Чайкенд" ОАО «АзерЭнержи» в селе Венг Кяльбаджарского района.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Версия на английском языке Opening ceremony held for Ashagi Vang, Nadirkhanli, and Chaykend small hydropower plants in Kalbajar’s Vang Village
Версия на азербайджанском языке Kəlbəcərin Vəng kəndində “Aşağı Vəng”, “Nadirxanlı” və “Çaykənd” kiçik su elektrik stansiyalarının açılışı olub

