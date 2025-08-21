Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 21 августа приняли участие в открытии малых гидроэлектростанций "Ашагы Венг", "Надирханлы" и "Чайкенд" ОАО «АзерЭнержи» в селе Венг Кяльбаджарского района.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.
В селе Венг Кяльбаджарского района состоялось открытие малых гидроэлектростанций "Ашагы Венг", "Надирханлы" и "Чайкенд"
Энергетика
21 августа 2025 г. 13:11
https://images.report.az/photo/edbe6213-1810-3a69-a1a6-6e6eda66e36d.jfif
