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В селах Нахчывана обновляются линии электропередач

В селах Нахчывана обновляются линии электропередач 13:59
Энергетика
30 октября 2024 г. 14:15
В селах Нахчывана обновляются линии электропередач

В селах в Нахчыванской Автономной Республике проводятся работы по реконструкции линий электропередач.

Об этом нахчыванское бюро Report сообщает со ссылкой на Государственную энергетическую службу НАР.

В автономной республике обновляются воздушные линии электропередач, эксплуатируемые с конца прошлого века. Старые деревянные столбы, срок службы которых истек, заменяются на металлические.

Данные работы проводятся на территории всей автономной республики. В настоящее время обновляются линии электропередач в селах Муганлы, Халадж Шарурского района, Шекерабад Бабекского района, Лекетаг и Бояхмед Джульфинского района.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanın kəndlərində elektrik xətləri yenilənir

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