В селах Нахчывана обновляются линии электропередач

13:59

В селах в Нахчыванской Автономной Республике проводятся работы по реконструкции линий электропередач.

Об этом нахчыванское бюро Report сообщает со ссылкой на Государственную энергетическую службу НАР.

В автономной республике обновляются воздушные линии электропередач, эксплуатируемые с конца прошлого века. Старые деревянные столбы, срок службы которых истек, заменяются на металлические.

Данные работы проводятся на территории всей автономной республики. В настоящее время обновляются линии электропередач в селах Муганлы, Халадж Шарурского района, Шекерабад Бабекского района, Лекетаг и Бояхмед Джульфинского района.