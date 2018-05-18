В Саудовской Аравии сообщили о переговорах для стабилизации цен на нефть

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Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что провел ряд телефонных переговоров со своими коллегами из ряда стран, в том числе России, для снижения волнения на рынке нефти.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал аль-Фалих в своем официальном микроблоге в соцсети Twitter.

"С целью координации глобальных действий для снижения обеспокоенности на рынке нефти я провел ряд телефонных переговоров с моими коллегам министрами. В число министров энергетики, с которыми я недавно связался, входят министры из ОАЭ, США, России, Индии и Кореи", — написал аль-Фалих.

"Я также переговорил с главой Международного энергетического агентства, чтобы убедить его в нашей приверженности стабильности на рынке нефти и в мировой экономике. Я продолжу контактировать с остальными в ближайшие дни до участия в ПМЭФ 24-26 мая, где наши обсуждения продолжатся", — добавил аль-Фалих.