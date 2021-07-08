В Саудовской Аравии ожидают очередную встречу ОПЕК+ в августе

Бен Сальман считает, что необходимо увеличить добычу уже сейчас, так как того требует сезонный рост спроса в III квартале

В следующий раз группа ОПЕК+ может обсудить рост добычи нефти альянса только в августе.

Как передает Report со ссылкой на angi, такое мнение озвучил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.

«Такое может быть», — сказал он на вопрос о том, справедливо ли утверждение, что в следующий раз ОПЕК+ сможет вернуться к вопросу о росте добычи нефти на заседании в августе.

При этом он добавил, что альянс «заинтересован добавить дополнительные баррели на рынок как можно скорее». Однако сделать это нужно очень осторожно, пояснил министр. Бен Сальман также отметил, что необходимо увеличить добычу уже сейчас, так как того требует сезонный рост спроса в III квартале.

«Но нужно быть осторожным, чтобы не перестараться. Не сделать этого — это неосторожность, перестараться с этим — это тоже неосторожность, поскольку до сих пор на рынке происходят события, создающие неопределенность. Особенно это касается Ирана и COVID. Также это связано с тем, что в I квартале запасы обычно растут», — сказал саудовский чиновник.

При этом Бен Сальман пояснил, что в отличие от марта 2020 года, когда соглашение ОПЕК+ истекло и производители начали в его отсутствие бесконтрольно увеличить добычу, текущие параметры сделки фактически действуют до конца апреля 2022 года. По его словам, ни один из участников соглашения ОПЕК+ не заявил, что не будет его соблюдать, если альянс не согласует новые параметры на период после июля.

На данный момент группа ОПЕК+ придерживается ранее согласованного уровня ограничения нефтедобычи, который составляет 5,6 млн баррелей в сутки.