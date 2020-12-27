В Саудовской Аравии открыты новые месторождения нефти и газа

Саудовская Аравия объявила об открытии четырех новых месторождений нефти и газа в различных районах королевства.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики страны Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.
Обнаружившая новые залежи нефти и газа компания Saudi Aramco "работает над определением площади и размеров обнаруженных месторождений и оценкой количества нефти, газа и конденсата в них".
"Нетрадиционная нефть была обнаружена на месторождении Эр-Риш к северо-западу от Дахрана, - приводит слова министра информационное агентство
Кроме того, рассказал министр, нетрадиционный газ был также обнаружен в двух скважинах к юго-западу от месторождения Гауар. В первой скважине Эль-Минаххаз извлекается 18 млн куб. футов (порядка 510 тыс. куб. м) газа в сутки наряду с 98 баррелями конденсата. Добыча газа из второй скважины Эс-Сахба составляет 32 млн куб. футов (906 тыс. куб. м) в сутки. Наряду с этим, по словам министра, нефть была обнаружена в скважине Эль-Аджрамия к северо-западу от Рафха в северном пограничном районе, где тестовые испытания привели к добыче 3 850 баррелей нефти в сутки.
"Открытие в Эр-Риш имеет особое значение, поскольку оно доказало возможность добычи очень легкой арабской нефти из горной формации Тувайк (Джебель-Тувайк)", - отметил министр.