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В Саудовской Аравии назвали причину роста цен на энергоносители

В Саудовской Аравии назвали причину роста цен на энергоносители Недостаток инвестиций в сферах нефти и газа привел к повышению цен на энергоносители в последнее время.
Энергетика
21 февраля 2022 г. 07:42
В Саудовской Аравии назвали причину роста цен на энергоносители

Недостаток инвестиций в сферах нефти и газа привел к повышению цен на энергоносители в последнее время.

Об этом заявил в воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, выступая в Эр-Рияде на открытии 14-й Международной конференции и выставки нефтегазовых технологий (IPTC).

"Недостаток инвестирования в отраслях нефти и газа ставит под угрозу энергетическую безопасность... Это привело также к усугублению ситуации на рынке и к повышению цен на нефть. Я считаю, что кампания по снижению инвестиций в нефть и газ является недальновидной", - указал глава ведомства, выступление которого в прямом эфире транслировал саудовский телеканал Al Ekhbariya.

Между тем, как уточнил министр, власти королевства "продолжают вкладывать инвестиции в производственные мощности" в сферах нефти и газа, а также в области возобновляемой энергетики.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyəli nazir: “İnvestisiya çatışmazlığı enerji qiymətlərinin artmasına səbəb olub”

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