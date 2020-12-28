В Саудовской Аравии найдены новые нефтегазовые месторождения

Saudi Aramco продолжает работу по определению размеров и объемов открытых месторождений и оценке количества нефти, газа и конденсата на этих месторождениях

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман сообщил, что компанией Saudi Aramco в стране открыты четыре новых месторождения нефти и газа.

Как передает Report со ссылкой на саудовское информагентство SPA, одно из нефтяных месторождений было обнаружено на востоке страны к северо-западу от города Дахрана, второе — в районе границы с Ираком к северо-западу от города Рафха.

Запасы газа обнаружены на скважине Аль-Минахаз, расположенной к юго-западу от нефтяного месторождения Гавар, и на скважине Аль-Сахбаа, расположенной к югу от Гавара.

По словам министра, Saudi Aramco продолжает работу по определению размеров и объемов открытых месторождений и оценке количества нефти, газа и конденсата на этих месторождениях.

Как сообщалось ранее, по итогам октября Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти до 6,159 млн баррелей в сутки (+93 тыс. б/с месяц к месяцу).