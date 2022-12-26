В Сальянском районе ведется работа по обновлению электрохозяйства сел и поселков

В Сальянском районе ведется работа по обновлению электрохозяйства сел и поселков в целях обеспечения устойчивого электроснабжения потребителей.

В Сальянском районе ведется работа по обновлению электрохозяйства сел и поселков в целях обеспечения устойчивого электроснабжения потребителей.

Как сообщает аранское бюро Report , трансформаторы, линии электропередачи и опоры, вышедшие из строя, заменяются новыми.

Заново отстроены 110/35/10 кВ-ная подстанция "Гарагашлы" в селе Кюргарагашлы, 35/6 кВ-ная подстанция "Хуршуд" в одноименном селе, а также расположенная на территории села Керимбейли одноименная 35/10 кВ-ная подстанция.

Заменяются на новые 91 старый трансформатор, вместо 1440 единиц 10 кВ и 8100 единиц 0,4 кВ-ных деревянных опор устанавливаются новые железобетонные и металлические опоры, 180 км 10 кВ и 218 км неизолированных 0,4 кВ-ных проводов заменяются на самонесущие изолированные провода.

Отметим, что процесс обновления электрохозяйства охватит все населенные пункты, в том числе районный центр.