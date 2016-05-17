В Салониках проходит церемония закладки фундамента TAP

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ В греческих Салониках проходит церемония закладки фундамента Трансадриатического трубопровода (TAP).

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, координатор по вопросам международной энергетики госдепартамента США Амос Хокстейн, премьер-министр Греции Алексис Ципрас, вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович, высокопоставленные лица Албании, Италии, Болгарии, управляющий директор консорциума TAP Ян Брэдшоу, а также представители входящих в консорциум компаний. В ходе двухчасового мероприятия состоятся короткие выступления представителей делегаций, после чего будет подписана и заложена первая труба TAP.

Напомним, что по трубопроводу TAP, являющемуся частью проекта Южный газовый коридор, на первоначальном этапе планируется поставлять в Европу 10 млрд. кубометров газа в год. На территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод будет присоединен к Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) и пройдет по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии. Первые поставки азербайджанского газа с месторождения "Шахдениз" запланированы в начале 2020 года. Протяженность трубопровода - 878 км, из них 550 км пройдет по территории Греции, 215 км - Албании, 105 км - дну Адриатического моря, 8 км - Южной Италии. Самая высокая точка трубопровода будет расположена в горах Албании (1 800 м), самая низкая - на дне моря (820 м). Сейчас ведутся подготовительные работы по строительству TAP.

BP, SOCAR и Snam S.p.A. контролируют по 20% акций TAP, Fluxys - 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.