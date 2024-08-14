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В Сабирабадском и Сураханском районах будет приостановлено газоснабжение

В Сабирабадском и Сураханском районах будет приостановлено газоснабжение В Сабирабадском и Сураханском районах в связи с проведением ремонтно-монтажных работ будет приостановлена подача газа.
Энергетика
14 августа 2024 г. 23:15
В Сабирабадском и Сураханском районах будет приостановлено газоснабжение

В Сабирабадском и Сураханском районах в связи с проведением ремонтно-монтажных работ будет приостановлена подача газа.

Об этом Report сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, газоснабжение будет приостановлено 15 августа с 09:30 в Сабирабадском районе и с 10:00 в Сураханском районе столицы.

На время проведения работ подача газа будет временно остановлена в городе Сабирабад, сабирабадских селах Гаралар, Мямишляр, Гафарлы, Асадли и Кюркенд, а также в жилом массиве Говсан Баглары и селе Говсан Сураханского района.

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