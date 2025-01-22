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В ряде сел Лянкяранского района возникнут перебои в электроснабжении

В ряде сел Лянкяранского района возникнут перебои в электроснабжении В связи с ремонтными работами в Лянкяране в ряде сел района будет временно прекращено электроснабжение.
Энергетика
22 января 2025 г. 07:43
В ряде сел Лянкяранского района возникнут перебои в электроснабжении

В связи с ремонтными работами в Лянкяране в ряде сел района будет временно прекращено электроснабжение.

Как передает Report, об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с отсоединением двух линий от главного источника питания 22 января с 10:00 до 13:00 будет прекращена подача электроэнергии в села Дигях, Шилявар, Кяргялан, Шаглакючя, Гурумба, Рво, Шову, Даштатюк, Дашдалыгжар, Нарбагы, Лювясар, Ханбулан, Паракянд, Бурджали и территорию, именуемой Кюра.

После завершения ремонтных работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественным электроснабжением.

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