В ряде сел Лянкяранского района возникнут перебои в электроснабжении

В связи с ремонтными работами в Лянкяране в ряде сел района будет временно прекращено электроснабжение.

В связи с ремонтными работами в Лянкяране в ряде сел района будет временно прекращено электроснабжение.

Как передает Report , об этом сообщили в ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, в связи с отсоединением двух линий от главного источника питания 22 января с 10:00 до 13:00 будет прекращена подача электроэнергии в села Дигях, Шилявар, Кяргялан, Шаглакючя, Гурумба, Рво, Шову, Даштатюк, Дашдалыгжар, Нарбагы, Лювясар, Ханбулан, Паракянд, Бурджали и территорию, именуемой Кюра.

После завершения ремонтных работ указанные населенные пункты будут обеспечены более качественным электроснабжением.