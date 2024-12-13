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В ряде районов Баку и Шеки будет временно ограничено газоснабжение

В ряде районов Баку и Шеки будет временно ограничено газоснабжение В некоторых районах Баку и Шекинского района сегодня будет временно ограничена подача газа.
Энергетика
13 декабря 2024 г. 08:15
В ряде районов Баку и Шеки будет временно ограничено газоснабжение

В некоторых районах Баку и Шекинского района сегодня будет временно ограничена подача газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, для устранения утечки газа, обнаруженной на подземном газопроводе среднего давления "Дигях-Бильгях", планируется приостановка подачи газа 13 декабря с 10:00.

Также планируется приостановка подачи газа с газорегуляторного пункта (ГРП) "Шеки" 13 декабря с 09:30 для подключения новой газовой линии на проспекте М.А.Расулзаде в Шекинском районе.

На время работ перебои в газоснабжении будут наблюдаться в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку, жилом массиве "Ляиш баглары" и территории 2-го Совхоза, городе Шеки и селах Индже, Гохмуг, Охуд Шекинского района.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakı və Şəkinin bəzi hissələrində qaz olmayacaq

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