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В ряде районов Азербайджана будет приостановлено газоснабжение

В ряде районов Азербайджана будет приостановлено газоснабжение В связи с ремонтно-монтажными работами по подключению к сети новой линии для подачи газа в жилой дом в Ясамальском районе Баку 10 октября с 10:00 планируется временное прекращение подачи газа. Кроме того, начиная с 09:00 будет производиться установка новы
Энергетика
10 октября 2024 г. 01:11
В ряде районов Азербайджана будет приостановлено газоснабжение

В связи с ремонтно-монтажными работами по подключению к сети новой линии для подачи газа в жилой дом в Ясамальском районе Баку 10 октября с 10:00 планируется временное прекращение подачи газа. Кроме того, начиная с 09:00 будет производиться установка новых регулирующих устройств на газораспределительных станциях (ГРС) "Шамахы" и "Уджар".

Об этом сообщает Report со ссылкой на производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что на время проведения работ будет приостановлено газоснабжение жилого комплекса Sosial Evlər в Ясамальском районе, части Шамахинского района (включая город Шамахы, один поселок и 15 сел), а также 20 сел Уджарского района.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra rayonlarda qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq

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