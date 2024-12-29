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В ряде населенных пунктов Гарадагского района Баку возможны перебои в газоснабжении

В ряде населенных пунктов Гарадагского района Баку возможны перебои в газоснабжении В ряде населенных пунктов Гарадагского района Баку сегодня возможны перебои в газоснабжении.
Энергетика
29 декабря 2024 г. 07:19
В ряде населенных пунктов Гарадагского района Баку возможны перебои в газоснабжении

В ряде населенных пунктов Гарадагского района Баку сегодня возможны перебои в газоснабжении.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ПО "Азеригаз".

Согласно информации, в связи с подключением новой газовой линии среднего давления к существующему источнику в поселке Алят Гарадагского района 29 декабря с 10:00 планируется приостановить подачу газа.

Газоснабжение потребителей будет обеспечено из альтернативного источника, уточнили в "Азеригаз".

"В случае отсутствия газоснабжения из альтернативного источника возникнут временные перебои в подаче газа потребителям в поселках Гобустан и Алят, жилых массивах Котал и Шыхлар Гарадагского района Баку", - добавили в производственном объединении.

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