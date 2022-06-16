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В Румынии заявили, что добыт первый газ из Черного моря

В Румынии заявили, что добыт первый газ из Черного моря Первый газ из Черного моря поступил в среду в национальную систему газопроводов Румынии.
Энергетика
16 июня 2022 г. 03:16
В Румынии заявили, что добыт первый газ из Черного моря

Первый газ из Черного моря поступил в среду в национальную систему газопроводов Румынии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики Вирджил Попеску в Facebook.

"Это официально! - написал он. - Первый газ из Черного моря поступил сегодня в национальную транспортную систему. Речь идет о газе из месторождения Ана в периметре Мидия, которое эксплуатируется компанией Black Sea Oil & Gas".

Компания Black Sea Oil & Gas сообщила, что в этом году планируется добыть 0,5 млрд куб. м газа. Добыча в периметре составит примерно 1 млрд куб. м в год в предстоящие три года из 10 лет, которые предположительно будут эксплуатироваться месторождения Ана и Дойна. Эта компания со штаб-квартирой в Румынии принадлежит Carlyle International Energy Partners и Европейскому банку реконструкции и развития.

Правительство Румынии распространило в среду сообщение, в котором указывается, что "добыча природного газа в периметре Мидия обеспечит 10% национального потребления в год и приблизит Румынию к... энергетической независимости".

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