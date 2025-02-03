В Румынии завершена регистрация СП, управляющего проектом Черноморского энергокабеля

В столице Румынии Бухаресте завершены процедуры регистрации компании Green Energy Corridor Power Company (GECO Power Company), которая будет управлять проектом Черноморского подводного энергетического кабеля, предполагающего поставку зеленой энергии из Аз

В столице Румынии Бухаресте завершены процедуры регистрации компании Green Energy Corridor Power Company (GECO Power Company), которая будет управлять проектом Черноморского подводного энергетического кабеля, предполагающего поставку зеленой энергии из Азербайджана в Грузию и далее в Европу.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство экономики и устойчивого развития страны.

Предприятие, созданное операторами системными операторами Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии, будет заниматься реализацией процесса создания зеленого коридора.

Меморандум о взаимопонимании о создании совместного предприятия (СП) по проекту "зеленого коридора" Азербайджан-ЕС был подписан 25 июля 2023 года между Грузией, Венгрией, Румынией и Азербайджаном.

Проект Черноморского подводного кабеля является крупнейшим инфраструктурным проектом, который напрямую соединит Грузию и Румынию, и свяжет энергосистемы Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы. Длина подводного кабеля составит более 1 155 км (1 115 км под водой и 40 км по суше), напряжение - 525 кВ, а мощность - 1 300 МВт. Завершение строительства подводного электрического кабеля через Черное море запланировано на 2030 год.

Технико-экономическое обоснование проекта было проведено итальянской консалтинговой компанией CESI.