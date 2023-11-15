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В Румынии выразили готовность поставлять в Молдову азербайджанский газ

В Румынии выразили готовность поставлять в Молдову азербайджанский газ Румыния готова поставлять газ из Азербайджана в Молдову или другие страны региона в холодный период года.
Энергетика
15 ноября 2023 г. 15:27
В Румынии выразили готовность поставлять в Молдову азербайджанский газ

Румыния готова поставлять газ из Азербайджана в Молдову или другие страны региона в холодный период года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил агентству Agerpres министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа.

"Если у нас будут особые запросы от Молдовы или других государств региона, мы готовы активировать опцион с Азербайджаном, обеспеченный Румынией прошлой весной, через который мы имеем доступ к 1 млрд кубометров газа, - сказал он. - Если даже этого объема будет недостаточно, у нас есть возможность импортировать сжиженный природный газ по маршруту Греция-Болгария-Румыния или Турция-Болгария-Румыния".

До 2021 года Молдова закупала газ только у российского "Газпрома". Сейчас поставки газа обеспечивает госкомпания Еnergocom, которая покупает его на рынке. Она использует платформу товарной биржи Румынии и прямые договоры с компаниями из Польши, Румынии и Болгарии.

Правительство Молдовы поставило перед Energocom задачу закупить и заложить на хранение в Румынии и в Украине к отопительному сезону не менее 450 млн кубометров газа. По состоянию на 7 октября, Energocom, приобрела в общей сложности более 500 млн кубометров газа и продолжает закупки с целью полного покрытия потребления в республике в холодный сезон.

Молдова потребляет около 1,3 млрд кубометров газа в год.

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