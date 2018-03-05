В России приступили к добыче сланцевой нефти

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Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Югре начали разработку крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Коммерсантъ.

Месторождение Баженовская Свита ученые исследовали свыше 50 лет, разведанные запасы составляют свыше 100 млрд тонн нефти. На первом этапе планируется добывать до 10 млн тонн в год.

В настоящее время бурится первая скважина, ее глубина должна составить 2750 метров. В ближайшее время планируется пробурить еще 13 скважин.

Нефть в Баженовской Свите заполняет микропоры очень твердой породы, сформировавшейся 145 млн лет назад. Чтобы извлечь нефть, камень будут дробить с помощью воды. Ее закачают на глубину под давлением до пятисот атмосфер, жидкость должна вытеснить нефть на поверхность.

Ранее США предсказано мировое лидерство по добыче нефти уже через несколько лет. При этом сланцевая нефть составит половину добытого. Сейчас ежесуточные объемы добычи в США составляют 10,283 млн баррелей.