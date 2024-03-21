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В России предупредили об угрозе дефицита бензина

В России предупредили об угрозе дефицита бензина Российская нефтеперерабатывающая отрасль столкнулась с серьезными вызовами, которые к лету могут привести к дефициту бензина в стране.
Энергетика
21 марта 2024 г. 19:52
В России предупредили об угрозе дефицита бензина

Российская нефтеперерабатывающая отрасль столкнулась с серьезными вызовами, которые к лету могут привести к дефициту бензина в стране.

Как передает Report, об этом предупредил в своей колонке для журнала Forbes замглавы экономического департамента Института энергетики и финансов (ИЭФ) РФ Сергей Кондратьев.

По его словам, санкции осложняют проведение ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах из-за нехватки иностранного оборудования и комплектующих. К тому же участившиеся атаки беспилотников увеличивают число повреждений на предприятиях.

"Совокупная мощность российских НПЗ составляет 340 млн тонн нефти в год. Но из-за проблем с ремонтом и модернизацией уже к лету стране грозит дефицит бензина на внутреннем рынке", - пишет Кондратьев.

В прошлом году Россия переработала 275 млн тонн нефти. На внутренний рынок поступило 86-90% произведенного бензина, 80-85% авиакеросина и 50-60% дизтоплива. Эксперт отмечает, что отечественные заводы сильно зависят от импортного оборудования.

По данным Госкомстата Азербайджана, в 2023 году в республику из РФ поставлено 17 387 тонн бензина марки "АИ-92", что составило 27 % от общего объема импорта, 40 261 тонна - марки "АИ-95" (47 %) и 357 тонн - марки "АИ-98" (18 %).

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