В России ожидается подорожание бензина

Бак. 20 ноября. REPORT.AZ/ Цены на бензин в 2018 году в России могут вырасти выше 50 рублей.

Как сообщает Report со ссылкой на "Вести", согласно прогнозам экспертов, стоимость бензина АИ-95 составит 53,35 руб за литр. Цена АИ-92 закрепится на отметке 51,85 руб. за литр, дизельного топлива - 53,15 руб. за литр.

По словам заместителя генерального директора по инвестициям ИК "Универ Капитал" Дмитрия Александрова, в конце года вновь началась борьба финансового крыла правительства за увеличение бюджетных поступлений. По его словам, на рынке нефтепродуктов это вылилось в ускоренный рост акцизов, которые будут увеличены, судя по всему, вдвое более высокими темпами, чем планировалось ранее.