В России опасаются роста цен на бензин из-за снижения продаж на бирже

Трейдеры и владельцы независимых АЗС опасаются роста оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за двукратного снижения нормы обязательной продажи нефтепродуктов на бирже.

Как передает Report со ссылкой на РБК, Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго 30 апреля подписали совместный приказ о снижении нормативов обязательной продажи нефтепродуктов на бирже для их производителей. Норматив продажи бензина на период до 30 июня будет снижен с 10 до 5% от объема его производства, дизельного топлива — с 6 до 3%. Решение принято на фоне резкого падения производства.

«Даже плавный рост оптовых цен на топливо на бирже сейчас бьет по экономике розницы, снижая ее маржинальность, что в условиях упавших объемов продаж весьма неблагоприятно»,— говорит глава Независимого топливного союза Павел Баженов (объединяет владельцев АЗС и трейдеров). «Если нефтяники будут придерживаться нормативов и кратно снизят продажи, мы столкнемся с дефицитом предложения и скачком оптовых цен на фоне повышенного спроса»,— сказала совладелица сети АЗС GP Vympel в Саратовской области Екатерина Савкина.

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что цены на бензин в России опускаться не будут несмотря на падение мировых цен на нефть. По его мнению, нынешние цены на бензин стабильны.

Ожидается, что доходы российских нефтекомпаний в 2020 году из-за падения цен на нефть и сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ могут упасть на 18–20 млрд долларов США, следует из расчетов консалтингового подразделения ценового агентства Argus. Это на 37- 41% меньше, чем в сценарии с ценой Urals в 57 долларов США за баррель, исходя из которого рассчитывался бюджет РФ на этот год.