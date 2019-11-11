В России доходы от экспорта нефти за девять месяцев снизились

Объем экспорта российской нефти в стоимостном выражении в январе - сентябре 2019 года уменьшился на 4% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее и составил 90,43 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический объем экспорта нефти за отчетный период вырос на 3,3%, до 197,6 млн т.

В сентябре доходы от экспорта нефти сократились на 6,8% по отношению к августу - до 9,75 млрд долларов, физический объем экспорта снизился на 5,9%, до 22,23 млн т.

Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - сентябре 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 50,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года - до 6,25 млрд долларов.

Объем экспорта СПГ из России за отчетный период вырос на 59,9% и достиг 46,6 млрд куб. м.

При этом в сентябре экспорт СПГ составил 6,7 млрд куб. м (рост на 18,6% по отношению к августу) на сумму 741,2 млн долларов.