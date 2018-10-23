В России добыча нефти увеличилась на 150 тыс. баррелей в сутки

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В октябре добыча нефти в России увеличилась в среднем на 150 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года, от которого рассчитывается сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

Таким образом, в октябре суммарная добыча нефти в России может вырасти на 450 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем этого года, сообщил А.Новак.

Новак также заявил, что Россия не планирует увеличивать в ближайшее время добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки, так как это не соответствует планам социально-экономического развития страны.