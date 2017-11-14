В России цены на бензин выросли до рекордного уровня

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Биржевые цены на бензин в России обновили исторический максимум. Об этом сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант".

В период с 7 по 13 ноября оптовые цены на АИ-95 выросли на 1,7%, до 44,99 тыс. рублей за тонну, на АИ-92 - на 2,3%, до 42,82 тыс. рублей за тонну.

Газета отмечает, что такое повышение не характерно для российского рынка, обычно уже в октябре оптовые цены снижаются.

Одной из причин резкого роста цен послужил внезапный сбой в работе установки каталитического крекинга на Московском НПЗ "Газпром нефти", пишет издание. В самой компании утверждают, что установку приостановили по плану, для повышения эффективности работы. Однако, по данным "Коммерсанта", пауза в работе не была включена в программу ремонта.

Один из собеседников "Коммерсанта" рассказал, что "Газпром нефть" рассматривает вариант закупки топлива у "Роснефти".