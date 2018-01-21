В РФ заявили, что рынок нефти сбалансируется в 2018 году

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Минэнерго РФ рассчитывает, что международный рынок нефти сможет сбалансироваться уже в текущем году, на рынке наблюдается хорошая динамика сокращения остатков запасов нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сказал в воскресенье министр энергетики РФ Александр Новак.

"В целом в этом году должен сбалансироваться, когда - точно покажет время. Пока снижение остатков хорошее, продолжается уменьшение остатков по всему миру", - отметил Новак.

По его словам, российские компании пока не намерены возвращаться к дорогим нефтяным проектам, несмотря на повышение цен на нефть.