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    В РФ заявили, что рынок нефти сбалансируется в 2018 году

    На рынке наблюдается хорошая динамика сокращения остатков запасов нефти

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Минэнерго РФ рассчитывает, что международный рынок нефти сможет сбалансироваться уже в текущем году, на рынке наблюдается хорошая динамика сокращения остатков запасов нефти. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сказал в воскресенье министр энергетики РФ Александр Новак.

    "В целом в этом году должен сбалансироваться, когда - точно покажет время. Пока снижение остатков хорошее, продолжается уменьшение остатков по всему миру", - отметил Новак.

    По его словам, российские компании пока не намерены возвращаться к дорогим нефтяным проектам, несмотря на повышение цен на нефть.

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