Новак: Основной рост поставок нефти в мире после 2030 года будет происходить за счет ОПЕК+

Основной прирост поставок нефти в мире после 2030 года обеспечат страны ОПЕК+.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
По его словам, значительнее всего спрос на нее будет увеличиваться в Индии и Китае, а больше всего потребление нефти снизится в Европе.
При этом доля рынка стран ОППК+ может вырасти с 49% до 52% к 2050 году, отметил он.
"Основной прирост поставок нефти после 2030 г. будет происходить за счет стран ОПЕК+, куда входит и Россия. А основным драйвером роста потребления нефти станет Индия, спрос в которой, по данным ОПЕК, вырастет с 5,3 млн б/с в 2023 г. до 13,3 млн б/с в 2050 г", - отметил Новак.
Он отметил, что основными потребителями энергии будущего станут страны Глобального Юга и Востока.
"Мы видим значительное увеличение роли стран БРИКС в мировой экономике и мировом ВВП, при этом рост экономик европейских стран и стран G7 замедляется. Эта тенденция проецируется на потребление энергоресурсов", - пояснил вице-премьер.
Он добавил, что в ближайшие 20 лет рост потребления первичной энергии может превысить 20%, и, согласно сбалансированному сценарию энергостратегии, мировой спрос на энергию к 2050 году достигнет 25 млрд тонн условного топлива, что на 23% больше, чем по итогам 2023 года.