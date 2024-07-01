В региональном руководстве BP произошли новые назначения

В бизнес-руководстве BP по региону Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) произошли четыре новых назначения.

В бизнес-руководстве BP по региону Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) произошли четыре новых назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию BP-Azerbaijan, каждое новое назначение входит в обязательства BP по обеспечению непрерывности безопасных и надежных операций в регионе, а также по развитию своих местных сотрудников.

Лейла Мамедова назначена вице-президентом по человеческим ресурсам и корпоративной культуре (ЧРКК) в регионе AGT, сменив на этой должности Эльнару Мамедову, которая назначена на должность руководителя по операционной модели и организационной структуре в составе группы ЧРКК в лондонском офисе BP.

Рассел Моррис назначен вице-президентом по скважинам в регионе AGT, сменив на этой должности Джима О'Лири.

Мэтт Киркхэм назначен вице-президентом по проектам в AGT, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сменив Кахала Келли.

Дэн Спаркс назначен на должность вице-президента по геологии и разработке в регионе AGT, сменив на этой должности Рошни Мусаи.

Новые кадры имеют многолетний опыт работы в различных странах мира и образование в соответствующей сфере.