О нас

В региональном руководстве BP произошли новые назначения

В региональном руководстве BP произошли новые назначения В бизнес-руководстве BP по региону Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) произошли четыре новых назначения.
Энергетика
1 июля 2024 г. 15:23
В региональном руководстве BP произошли новые назначения

В бизнес-руководстве BP по региону Азербайджан-Грузия-Турция (AGT) произошли четыре новых назначения.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию BP-Azerbaijan, каждое новое назначение входит в обязательства BP по обеспечению непрерывности безопасных и надежных операций в регионе, а также по развитию своих местных сотрудников.

Лейла Мамедова назначена вице-президентом по человеческим ресурсам и корпоративной культуре (ЧРКК) в регионе AGT, сменив на этой должности Эльнару Мамедову, которая назначена на должность руководителя по операционной модели и организационной структуре в составе группы ЧРКК в лондонском офисе BP.

Рассел Моррис назначен вице-президентом по скважинам в регионе AGT, сменив на этой должности Джима О'Лири.

Мэтт Киркхэм назначен вице-президентом по проектам в AGT, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сменив Кахала Келли.

Дэн Спаркс назначен на должность вице-президента по геологии и разработке в регионе AGT, сменив на этой должности Рошни Мусаи.

Новые кадры имеют многолетний опыт работы в различных странах мира и образование в соответствующей сфере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBP-nin regional rəhbərliyində yeni təyinatlar olub

Самое читаемое

В Иране завершилось голосование на выборах президента
В Иране завершилось голосование на выборах президента
29 июня 2024 г. 00:48
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
В России при пожаре в общежитии погибли пять человек
29 июня 2024 г. 02:40
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
В Дагестане после нападения боевиков погибли 20 человек
24 июня 2024 г. 16:34
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
В Кыргызстане пять человек погибли в результате схода селя
28 июня 2024 г. 21:53
Sky: Большая авантюра Макрона с досрочными выборами обречена на провал
Sky: "Большая авантюра" Макрона с досрочными выборами обречена на провал
30 июня 2024 г. 09:04
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
В Азербайджане урегулированы цены в ряде отраслей
30 июня 2024 г. 20:53
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
ЕВРО-2024: Определились все участники 1/8 финала
27 июня 2024 г. 01:05
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются интенсивные дожди и грозы
26 июня 2024 г. 13:01
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17
Глава ЦИК: Выборы в Милли Меджлис будут проведены на всей территории Азербайджана
Глава ЦИК: Выборы в Милли Меджлис будут проведены на всей территории Азербайджана
29 июня 2024 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi