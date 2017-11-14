Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ На автозаправках в регионах Узбекистана наблюдается дефицит бензина.

Как сообщает Report, информацию распространил Sputnik Узбекистан.

Таким положением дел активно пользуются спекулянты, которые продают топливо в среднем в два раза дороже. Отмечается, что при этом о качестве такого топлива остается только догадываться. Вполне очевидно, что спекулянты разбавляют его, используя различные химические вещества, стараясь получить максимальную прибыль.

Стабильные поставки топлива сейчас осуществляются только на заправки в Ташкенте. В некоторых регионах АЗС получают топливо лишь два раза в месяц.