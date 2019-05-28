В регионах Азербайджана восстановлена подача электричества

Подача электричества в Гедабейском, Гёйгёльском районах и городе Гянджа полностью восстановлена.

Об этом заявил Report глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

По его словам, на территорию были привлечены сотрудники и техника ведомства.

"Из-за сильного ветра и ливня в некоторых частях данных районов наблюдались перебои в подаче электроэнергии. Хотя наши сотрудники и техника сразу же прибыли на место происшествия, погодные условия создали препятствия их работе. Несмотря на это, последствия аварии были устранены в короткий срок. В данный момент все наши абоненты обеспечены бесперебойной подачей электричества", - заявил Мустафаев.