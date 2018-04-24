В рамках реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода подпишут еще один договор

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В рамках реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ) ожидается подписание договора EPC (инжиниринг, проектирование, строительство), предусматривающего перенос установки первичной переработки нефти (ELOU-AVT) годовой производительностью 2 млн тонн с территории бывшего завода "Азернефтйаг" и ее установку на БНПЗ.

Как сообщает Report, об этом сказал советник вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по стратегическому развитию Теймур Алиев.

По его словам, часть исследований в связи с переносом уже завершена. Исследование проведено компаниями SOCAR Foster Wheeler Engineering/Tekfen. Базовое проектирование (FEED) в связи с переносом и размещением необходимо завершить к концу года, после чего будет подписан договор EPC. Стратегия выполнения близится к завершению.

По его словам, работы планируется завершить к началу 2021 года.