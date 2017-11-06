В рамках программы TANAP 10 тыс. семей получат продукты на 2 млн лир

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В рамках программы социальной ответственности проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) начата выдача продовольственной помощи нуждающимся семьям, проживающим вдоль маршрута прокладки трубопровода.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 10 тыс. семей получат продовольственную помощь на 2 млн лир. Первоначально предусмотрено оказание помощи 3 522 семьям в Ардахане, Карсе и Эрзуруме.

Отметим, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Участок TANAP до Эскишехира планируется сдать в эксплуатацию в середине следующего года.