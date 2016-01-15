​В рамках проектов "Шахдениз-2" и расширения Южно-Кавказского трубопровода открыто более 15 тыс. рабочих мест

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Процесс приобретения земельных участков в Азербайджане по маршруту трубопровода в рамках проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода (SCP) завершен на 99,7%. В июне прошлого года начато строительство участка трубопровода на территории Грузии. Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной в газете "Республика" статье министра энергетики Натига Алиева.

Министр пишет, что в Грузии продолжается строительство 1-й и 2-й компрессорных станций и установки по контролю и регулированию давления: "Завершены сварочные работы на участке трубопровода протяженностью 61 км, еще 2 км труб размещены вдоль участка с опережением графика. В рамках проектов "Шахдениз-2" и расширения Южно-Кавказского трубопровода к строительным работам привлечено более 15 тыс. человек, из них 85% - граждане Азербайджана".

Н.Алиев отмечает, что уже завершено 20% работ по проекту Трансанатолийского трубопровода (TANAP) общей стоимостью 12 млрд. долларов: "Работы по проекту идут по графику. В целом на территории протяженностью 450 км уложено 320 км труб, из них проведены сварочные работы на участке протяженностью 200 км. В 2016 году планируется завершить сварочные работы на участке протяженностью 1000 км, то есть 70% процесса. На территории используется более 1600 видов самого современного оборудования. Турция производит 80%, Китай - 20% труб".

Коснувшись Трансадриатического трубопровода (TAP), министр энергетики отметил, что данный проект входит в список Европейской Комиссии из 33 наиболее приоритетных проектов по энергобезопасности, представляющих единый интерес.